Barletta, 72enne colpito da un malore muore in spiaggia

BARLETTA - Tragedia in mare, un 72enne è morto lungo la costa di Barletta. L'uomo stava praticando attività subacquea a livello amatoriale, ma uscito dall'acqua si sarebbe sentito male, accasciandosi a riva.

Era sulla spiaggia della litoranea di Levante, appena dopo l'ANMI, quando intorno alle ore 12.20 si è reso necessario l'intervento del 118. Sul posto anche la Guardia costiera. A chiamare i soccorsi, la moglie della vittima, in spiaggia con lui. Ma non c'è stato nulla da fare: dopo circa un'ora, infatti, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.