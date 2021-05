Scontro tra furgone e auto sulla A16 Napoli-Canosa: un morto e 2 feriti

CANOSA - Il conducente di un furgone è morto in un incidente stradale avvento poco dopo le 13 sull'autostrada A16 Napoli-Canosa nel tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest, in direzione di Canosa, nel Foggiano. Nel sinistro altre due persone sono rimaste ferite. A quanto si apprende da prime informazioni il sinistro è avvenuto tra un furgone e un’autovettura. A seguito dello scontro la vittima è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è deceduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale. Attualmente non si registrano particolari problemi per il traffico, deviato sulla corsia in direzione Canosa.