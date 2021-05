Le radio libere di Canosa diretta-amarcord con Roma

Canosa - «Qui Radio (di) Canosa»: potrebbe essere questo il messaggio di apertura della “trasmissione” (streaming) che metterà in collegamento Roma con Canosa per la prima iniziativa del progetto «AmarcordCanaus» realizzato dall’associazione dei canosini residenti a Roma «CanoSIamo».

Giovedi 13 maggio, alle ore 18,30 in diretta Youtube sul canale CanoSIamo, si parlerà delle "radio libere" degli anni 70 a Canosa.

«Come in tutta Italia, il superamento del monopolio Rai, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, sprigionò un'onda di energie giovanili, e non solo. - dice Salvatore Paulicelli, presidente di CanoSIamo - Ci fu moltissima musica, un grande coinvolgimento delle donne che dalle proprie abitazioni interloquivano con gli speaker radiofonici con telefonate e dediche. Il commercio territoriale scoprì la pubblicità, nuova e abbordabile. Gli avvenimenti di città e piccoli centri trovarono spazio ed eco sulle onde delle radio locali».

Poi aggiunge: «Anche la politica con partiti locali e le amministrazioni cittadine entrarono nelle case di larga parte delle comunità che cominciarono a conoscere in diretta e da vicino i loro sindaci e gli assessori del loro Comune, anche con i Consigli Comunali trasmessi in diretta. Ne parleremo - conclude Paulicelli - con i protagonisti di quel tempo che si racconteranno, ricostruendo pagine di quella "storia minore" che è in realtà stata anche la vita e il quotidiano di una inetra comunità».

Appuntamento giovedi sul canale Youtube di CanoSIamo (link anche sul profilo Facebook dell’associazione CanoSIamo).

Con il coordinamento tecnico di Luigi Fiore, saranno “presenti” alcuni dei protagonisti delle radio libere dell’epoca, da Enzo Benedettini (per Radio Canosa Stereo), a Nunzio Sorrenti (per Radio Elle 100), Angelo Gervasio (Radio Mediterranea), Michele Di Palma (Prima Radio Asonac). Con loro anche due protagonisti non solo della radio ma anche dello spettacolo del tempo: il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Paolo Pinnelli, l’editore Gerry D’Elia, editore del gruppo “Radio Holding” (Love Fm, Ritmo 80, Lattemiele Puglia) e il manager-dj Carlo Gallo di Radionorba.

Curiosità, aneddoti e immagini per ripercorre l’epopea delle radio libere locali e il loro impatto ed effetto nella Canosa degli Anni ’70 e ‘80.