Andria - I suoi occhi potranno continuare a vedere il mondo attraverso un'altra persona, continuando ancora a viaggiare come lui aveva amato fare in vita, essendo stato negli ultimi decenni organizzatore di importanti tour in giro per tutti i continenti.

Vito Di Cosmo aveva infatti acconsentito al trapianto delle cornee, prima del tragico decesso avvenuto martedì notte presso l'Ospedale Bonomo di Andria dove era ricoverato per un male incurabile.



71 anni, da diversi mesi combatteva contro il cancro una dura battaglia che non lo ha mai fiaccato nello spirito, come ricordando amici e familiari. La donazione delle cornee come ultimo gesto di amore verso quell'umanità che Vito Di Cosmo ha potuto conoscere nei suoi tanti viaggi organizzati assieme a molti altri viaggiatori e suoi estimatori che ora rimpiangono di aver perso una persona generosa ed altruista.



«Non è mai facile - dice Giuseppe Vitobello, responsabile della Unità operativa Trapianti - noi ci confrontiamo sempre con il dolore della perdita e proviamo a sostenerlo e canalizzarlo verso la vita che è insita nella donazione». Donare le cornee, come ha fatto Vito, è sicuramente un gesto di amore, di solidarietà, di reale e concreto altruismo che può ridare la felicità e la serenità a quanti sono affetti da patologie oculari. Le esequie si svolgeranno oggi alle ore 16.30 presso la Chiesa Immacolata ad Andria.