Bisceglie, a spasso con un chilo di marijuana «Amnesia» nella busta della spesa

BISCEGLIE - G.Z., 20enne biscegliese, è stato sorpreso dai carabinieri della Tenenza mentre trasportava un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all’interno di una busta utilizzata per la spesa.

Nella mattinata, i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, durante un normale servizio di pattuglia, notavano un ragazzo che, alla vista dei militari, assumeva un atteggiamento palesemente nervoso, con il chiaro intendo di evitare un eventuale controllo.

Immediatamente fermato e perquisito, il giovane estraeva dalla borsa, che portava con se, un involucro in cellophane trasparente contenente al suo interno 1 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, denominata “Amnesia Haze” nota per i suoi effetti psichedelici e per il suo pungente aroma, non per caso, infatti, la stessa era stata opportunamente confezionata con due strati di cellophane e sigillata a termosaldatura al fine di evitare la fuoriuscita di odore.

L’arrestato veniva tradotto presso il proprio domicilio come disposto dalla Procura della Repubblica di Trani che ha da subito assunto la direzione dell’attività d’indagine.