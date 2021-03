Barletta, il sindaco Cannito: «Ho avuto il Covid, anzi no»

BARLETTA - «Le do una notizia che non ha saputo nessuno: sono stato affetto da Covid e sono immunizzato, ecco perché non indosso la mascherina». Così il sindaco-medico Cannito ha risposto a Coriolano (M5s) quando, in diretta tv, gli ha fatto notare il mancato uso della mascherina, nonostante la presenza, nella stessa stanza, di un assessore. La risposta è risultata un boomerang e lo stesso consigliere ha subito attaccato: «Non è mai stato assente da palazzo di città. Allora lei è uscito di casa anche da positivo?». Lo sconcerto è rimbalzato in rete e in tv. Alcuni minuti e il sindaco ha fatto dietrofront. «Era una battuta, non ho avuto il Covid. Avevo una distanza con l’assessore tale da evitare il contagio» ha detto dall’«alto» della sua professione. Che, però, per fare una battuta, aveva per un attimo forse dimenticato.