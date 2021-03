Depistò le indagini sul pm di Trani, l'ex capo del Noe di Bari finisce davanti al gip

TRANI - Sarà sottoposto lunedì a interrogatorio di garanzia l’ex comandante del Noe dei Carabinieri di Bari, il tenente colonnello Angelo Colacicco, da ieri agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Potenza per i reati di depistaggio e calunnia. Colacicco, assistito dall’avvocato Francesco Ruggiero, comparirà dinanzi al giudice Antonello Amodeo, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare su richiesta del procuratore Francesco Curcio, per rispondere all’accusa di aver depistato i pm salentini che indagavano sui colleghi di Trani, l’ex gip Michele Nardi e l’ex pm Antonio Savasta (entrambi arrestati e condannati per fatti di corruzione), rendendo «dichiarazioni false e reticenti». Dovrà difendersi anche dall’accusa di aver calunniato la pm di Lecce, Roberta Licci, incolpandola «falsamente di averlo intimidito e minacciato durante l’esame testimoniale».