Trani, spaccio di droga in famiglia, coinvolto anche 14enne: un arresto e 3 denunce

I carabinieri di Trani (Bt) hanno condotto un'operazione antidroga, traendo in arresto una persona e denunciandone altre tre. Nella rete è caduto S.A, 23enne, trovato in possesso di 5 dosi di marijuana, mentre era in compagnia di un 21enne con il compito di “cassiere”. Immediate le perquisizioni nei luoghi di residenza e di domicilio dei due, che portavano alla scoperta dell’esistenza di una vera e propria organizzazione a conduzione familiare. Fermata la madre del 21enne che aveva inviato il figlio minorenne, 14 anni, nell’abitazione della mamma del 23enne, per portare la droga: il giovanissimo infatti è stato fermato con uno zainetto contenente 130 grammi di marijuana divisa in 114 dosi. Sequestrata anche una pistola scacciacani, senza tappo rosso.