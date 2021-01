Bisceglie, in auto sulla SS 16 bis con 1,2 kg di marijuana: arrestata coppia di Brindisi

BISCEGLIE - Trasportavano in un’auto a noleggio 1,2 chili di marijuana nascosti nel portabagagli.

I carabinieri hanno arrestato in flagranza sulla Statale 16 bis, all’altezza di Bisceglie, una coppia brindisina di 28 e 20 anni, entrambi incensurati. I militari, mentre percorrevano la statale in direzione sud, hanno notato sopraggiungere, a forte velocità, un’auto che, alla vista della pattuglia, ha rallentato la marcia, nel tentativo di non superare la macchina dei carabinieri.

Fermati per un controllo e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso della droga, che era in parte sottovuoto in una busta per alimenti e altri 200 grammi sono stati trovati sotto il sedile del passeggero, in un sacchetto in cellophane bianco.

Entrambi gli arrestati sono ora nel carcere di Trani.