La «ripartenza» della Gazzetta: l'editore Ladisa in visita nella Bat

«Ho avuto l’onore di accogliere a palazzo di città Sebastiano Ladisa, che con suo fratello Vito è il nuovo editore de La Gazzetta del Mezzogiorno, il direttore Giuseppe De Tomaso e l’intera redazione, guidata da Rino Daloiso, della Gazzetta di Barletta, Andria, Trani, il quotidiano più antico di Puglia, la cui lettura fa parte delle abitudini di molti barlettani».

Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, al termine dell’incontro con la nuova compagine editoriale, i giornalisti e il direttore della Gazzetta. «Un dialogo che ha ripercorso le ultime vicissitudini del giornale - ha proseguito il primo cittadino - e durante il quale è stato sottolineato il forte legame fra la città, il territorio e la Gazzetta del Mezzogiorno, con la speranza, che nelle parole dell’editore è diventata un impegno, affinché presto torni in edicola l’edizione dedicata alle città della Provincia di Barletta, Andria, Trani, in abbinata con quella di Bari o, più in là, in via autonoma, come accaduto fino ad un anno fa».

A Barletta, come ad Andria (nei prossimi giorni sarà la volta di Trani), nell’incontro con la sindaca Giovanna Bruno, l’editore Ladisa ha illustrato le ragioni dell’impegno editoriale e l’importanza della «pugliesità» della compagine societaria che garantisce la continuità della pubblicazione del quotidiano: «Una situazione nuova e molto significativa per la principale testata giornalistica del nostro territorio», ha sottolineato Sebastiano Ladisa.

«Sono contenta - ha detto la sindaca Giovanna Bruno - che gli inizi di questo mio impegnativo mandato alla guida di Andria coincidano con questo cambio di passo della Gazzetta del Mezzogiorno. Sono ovviamente anche contenta per la decisione di riorganizzare la redazione della Bat per renderla più affine a quella di Bari. Devo anche ricordare che su questa città sono puntati molti occhi, che si vuole investire sul suo rilancio, sul suo risanamento e che mi attendo l'attenzione che questa città merita».