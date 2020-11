Covid 19, a Bisceglie il sindaco anticipa la chiusura dei negozi alle 19

BISCEGLIE - Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha disposto con una ordinanza in vigore dal 23 novembre fino al 3 dicembre, la chiusura anticipata dei negozi alle 19 fino alle 5 del giorno successivo. IL provvedimento riguarda le attività di vendita al dettaglio del settore non alimentare (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie strutture di vendita. A queste attività è data facoltà di effettuare orario continuato o di modulare l’orario di apertura secondo la propria organizzazione aziendale entro la fascia oraria 5-19. Agli stessi orari di apertura devono allinearsi tutti i negozi H24 dediti alla distribuzione automatica di alimenti e bevande, con la possibilità di proroga di un’ora per la chiusura (quindi alle ore 20) solo se gli esercenti assicurano il controllo degli accessi al fine di garantire il distanziamento ed evitare assembramenti.

«L'andamento del contagio impone ulteriori misure restrittive a tutela della salute pubblica, in continuità con l’ordinanza vigente sulla limitazione di accesso e stazionamento in diverse aree della Città», ha sottolineato il Sindaco Angarano. "Anticipare la chiusura delle attività - conclude - non ci fa piacere, siamo ben consapevoli delle pesanti difficoltà dei commercianti, con i quali ci confrontiamo quotidianamente. Ma in questo momento è prioritario frenare la diffusione del virus».