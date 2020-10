Barletta, calci e pugni a senzatetto per rubargli una felpa: due fermi

Avrebbero rapinato e aggredito due persone nella stazione di Barletta minacciando un uomo, un pakistano residente ad Andria, con un coltello per rubargli 100 euro e il telefono e colpendo un altro, un cittadino senegalese che dorme in stazione, con calci e pugni impossessandosi della sua felpa. La Polizia ha proceduto al fermo di due cittadini marocchini, di 34 e 39 anni, pregiudicati, accusati di rapina, lesioni personali e ricettazione. Gli agenti, intervenuti in stazione, hanno raccolto le testimonianze delle due vittime. Il cittadino senegalese ha raccontato che dopo una colluttazione, i due rapinatori avrebbero desistito e si sarebbero allontanati per poi tornare dopo circa 10 minuti e aggredirlo mentre riposava. Uno dei due aggressori è stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza della stazione, trovato in possesso del coltello. Dopo un controllo all’interno della vecchia distilleria, dove il rapinatore ha dichiarato di dimorare, è stato rintracciato anche il suo complice, trovato in possesso della felpa rubata al cittadino senegalese e di due telefoni cellulari, tra cui quello rapinato al cittadino pakistano. Da successivi accertamenti è risultato che entrambi i cittadini marocchini risultavano inottemperanti al decreto d’espulsione e uno dei due anche destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Salerno, in quanto doveva espiare la pena di 9 mesi ed 8 giorni di reclusione per una precedente rapina. Entrambi sono ora detenuti nel carcere di Foggia.