Coronavirus Barletta, distributori h24 chiusi dalle 20 alle 6

A Barletta chiuderanno alle 20 per riaprire alle 6 del mattino i bar self service, cosiddetti h24, distributori automatici di bevande e snack, così come disposto da una ordinanza sindacale. Il provvedimento, al momento, avrà una durata prevista di 30 giorni. La decisione arriva al termine di un confronto, presieduto dal prefetto Maurizio Valiante, ed è stata adottata perché non è possibile sorvegliare gli h24 per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti.