Bisceglie, torna DigithOn a ottobre: la quinta edizione è streaming

BISCEGLIE - Si svolgerà in live streaming il 23 e 24 ottobre prossimi, con lo slogan «#Don'tStopMeNow», la quinta edizione della maratona digitale DigithOn di Bisceglie, città a nord di Bari dove è nato e si è sempre svolto l'evento, e dove avrà comunque sede nelle Vecchie Segherie il coordinamento operativo della competizione.

Lo annunciano gli organizzatori in una nota in cui è precisato che da oggi entra nel vivo la call for ideas per gli inventors, che avranno tempo fino al 30 settembre, per candidare le loro idee che saranno presentate agli investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup.

«Dopo una lunga riflessione abbiamo capito che il nostro lavoro e l’entusiasmo dei nostri inventors non potevano arrestarsi», spiega la presidente di DigithON, Letizia D’Amato. "Durante questo periodo di crisi - ha aggiunto - sono stati moltissimi i contatti da parte dei partecipanti alle passate edizioni della nostra maratona desiderosi di rendersi utili e mettere al servizio del Paese le loro idee, che ci hanno sottoposto anche interessantissimi progetti di utilità socio-sanitaria e il lockdown ha messo ancora più in luce la centralità del digitale e le sue potenzialità». Le startup selezionate per la maratona presenteranno i propri progetti ai componenti del comitato scientifico attraverso le piattaforme online. Costoro le seguiranno in collegamento dall’Inventor Lab, presso le Vecchie Segherie di Bisceglie, che resta il fulcro dell’evento. E proprio presso l’Inventor Lab si terrà, l’ultimo weekend di ottobre, la consegna dei premi che saranno assegnati alle idee vincenti. Per partecipare a DigithON 2020 basta registrarsi sul portale digithon.it.