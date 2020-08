Fece esplodere una bomba e appiccò un incendio davanti a farmacia: un arresto a Bisceglie

I carabinieri di Bisceglie (Bt) hanno arrestato un 48enne, S.A., responsabile di tentata estorsione, danneggiamento, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di esplosivo, per due episodi distinti avvenuti in danno della farmacia Silvestris, in via Imbriani a Bisceglie.

I fatti risalgono rispettivamente al 17 gennaio 2020 ed al 23 aprile scorso: nella prima circostanza, durante le prime ore notturne, veniva fatto esplodere un ordigno posizionato davanti all’ingresso del presidio sanitario; mentre nel secondo episodio era stato appiccato un incendio ai rifiuti della raccolta differenziata depositati all'ingresso. Solo per l’immediato intervento di un dipendente, abitante in zona, l'incendio era stato domato e poi spento dai pompieri. Dopo lunghe e complesse indagini, i militari sono riusciti a individuare il responsabile.