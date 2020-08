Maltempo a Barletta, ora si contano tutti i danni

Barletta - Ogni volta è sempre così. E anche l’altro giorno abbiamo avuto conferma. Infatti non appena sulla città si abbatte un maltempo insolito si registrano cadute di alberi. A questo punto, però, sarebbe il caso che si procedesse in maniera attenta e meticolosa ad una ricognizione del «patrimonio verde» al fine di evitare tragedie.

Le immagini che pubblichiamo testimoniano che, almeno per l’albero caduto a Levante, forse qualcosa andava fatto precedentemente. E meno male che è andata così.

Intanto da Palazzo di Città si corre ai ripari e fanno sapere che resteranno chiusi fino a giovedì 6 agosto, i giardini del castello di Barletta, a tutela della pubblica incolumità.

«A causa del maltempo che l’altro ieri si è abbattuto sulla città, infatti, molti sono i rami degli alberi che si sono spezzati, alcuni completamente altri sono precari. È pertanto necessaria una verifica delle condizioni delle piante da parte degli operai di Bar.s.a. che sono al lavoro per mettere in sicurezza i luoghi. Il castello resterà fruibile, mentre resterà interdetta solo l’area verde», è scritto in un comunicato.

Bene. Benissimo. Ma non si poteva intervenire preventivamente?

Continua la nota: «Fra i luoghi della città più colpiti vi sono la litoranea di Levante, via Trani, piazza Plebiscito. Per fortuna non si sono registrati feriti né danni gravi. Un intervento di pulizia e rimozione dei rami è in corso anche nel cimitero , dove però non ci sono rischi per la pubblica incolumità».

La conclusione: «A causa delle forti precipitazioni, inoltre, in maniera precauzionale il comune sta predisponendo una ordinanza di divieto di balneazione a ridosso del Canale H. Si prevedono ulteriori precipitazioni anche nel pomeriggio di oggi e nei prossimi giorni. In caso di forte vento si raccomanda di essere prudenti, di non lasciare su terrazze e balconi vasi o altri oggetti che potrebbero, cadendo, rappresentare pericoli per la pubblica incolumità». Dalla Barsa fanno sapere che da oggi saranno avviati i trattamenti fitosanitari sull'intero patrimonio arboreo cittadino per una durata di venti giorni compatibilmente con le condizioni atmosferiche che verranno a presentarsi.

«Tutte le piante sono naturalmente soggette agli attacchi da parte di molteplici parassiti che traggono da esse nutrimento compromettendone così lo stato di salute. Talvolta questo genere di evento può portare la pianta alla morte. La difesa fitosanitaria messa in campo da Bar.S.A. tramite l'impiego di mezzi, operatori e tecniche tesi al contenimento degli organismi nocivi, nel rispetto dei principi ecologici utilizzando prodotti a ridotto impianto ambientale, permette dunque di difendere il verde cittadino, vero patrimonio dell'intera città» scrive l’amministratore Michele Cianci di intesa con il sindaco Mino Cannito.

L'attività, prevista nell'ambito della manutenzione ordinaria del verde pubblico, è stata attivata a seguito di disposizione dell'Ufficio Manutenzioni del comune di Barletta e sarà espletata attraverso l'uso di un atomizzatore, ogni giorno tranne la domenica e festivi, dalle 00.30 alle 6.