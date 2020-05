«O mi date i soldi per la droga o vi taglio la testa»: minacce ai genitori, arrestato barlettano

«Se non mi date i soldi, vi taglio la testa a tutti e due!», ecco come ogni giorno un 38enne di Barletta minacciava i genitori anziani, per farsi consegnare denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti e alcool. Se i genitori provavano a resistere, partivano minacce e lanci di oggetti. Nel pomeriggio di ieri, i due anziani esasperati hanno deciso di chiamare la polizia, che ha arrestato il giovane e posto fine a vessazioni durate anni. Il giovane ieri aveva picchiato il padre, procurandogli escoriazioni al volto, e quando sono arrivati gli agenti nell'abitazione ha continuato a inveire contro i genitori, scagliandosi anche contro i poliziotti. L'uomo si trova nel carcere di Trani.