Asl Bat, pronti 36 posti letto per i pazienti post-Covid a Canosa di Puglia

L’Asl Bat ha completato l'attivazione di tutta la rete Covid prevista nel piano regionale, a Canosa di Puglia è in funzione il presidio «post Covid» con 36 posti letto già operativi e altri 8 in preparazione. Gli spazi della Riabilitazione cardiologica con 16 posti letto e della lungodegenza con 20 posti letto, di recente ristrutturazione, sono stati abilitati per ospitare sia pazienti in fase di regressione della patologia e in attesa di negativizzazione, sia pazienti in fase pre-Covid, cioè pazienti che sono stati in contatto con soggetti positivi e che possono sviluppare la patologia. Negli spazi della Riabilitazione Cardiologica sono stati organizzati spazi separati per i pazienti positivi e negativi e sono stati definiti percorsi per il personale in servizio in maniera tale da garantire la massima sicurezza. L’intero primo piano della struttura di Canosa, quindi, è pronto per ospitare pazienti in fase di regressione di patologia o in fase pre-Covid. A questi 36 posti letto se ne aggiungeranno altri 8 realizzati negli spazi che oggi ospitano l'Ufficio di Igiene. «La piena realizzazione del presidio Post-Covid di Canosa chiude il cerchio della assistenza covid della Asl Bat», commenta il direttore generale Alessandro Delle Donne.