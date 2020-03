Coronavirus nella Bat, intensificati i controlli: 123 denunciati

Si intensificano nella Bat i controlli delle Forze di Polizia impegnate per far rispettare ai cittadini le misure previste dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus. in tutto 2.351 le persone fermate, di cui 123 quelle denunciate per violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

Gli esercizi commerciali controllati sono invece 110, con la conseguente denuncia di 1 titolare e la sospensione di 2 esercizi sorpresi a violare le misure anti-coronavirus. Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono ad oltre 20mila e le denunce 1.505, gli esercizi commerciali controllati sono 3.150, con 50 titolari denunciati.

Dalla Prefettura ricordano che il nuovo decreto legge varato dal Governo prevede l’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori con multe “salate” per chi non rispetta le regole, da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 3mila.