Andria, mancano le mascherine in rianimazione? Il personale le «autoproduce»

ANDRIA - Quando si dice «fare di necessità virtù». Mancano le mascherine per proteggersi? Al reparto di rianimazione dell’ospedale “Lorenzo Bonomo” si attrezzano: il personale si rimbocca le maniche e utilizza alcune lenzuola.

Cambia la loro destinazione naturale (da tempo sono in uso le lenzuola monouso) e le lenzuola di tessuto si trasformano in mascherine. Stoffa, cotone, fascette, macchina da cucire e ferro da stiro sono stati portati da casa in reparto e domenica 8 marzo sono state realizzate oltre un centinaio di mascherine, resistenti, igienicamente valide e soprattutto riutilizzabili.

Tutto ciò in un momento di estrema difficoltà a cui la Regione Puglia sta cercando di fare fronte, stando ai provvedimenti messi in atto per fronteggiare l’emergenza.