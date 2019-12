Barletta, litiga in discoteca con un coetaneo e lo accoltella: arrestato 18enne

La polizia di Barletta (Bt) ha arrestato un 18enne del posto, Davide Daddato, ritenuto responsabile dei reati di porto di coltello e tentato omicidio. La notte del 24 dicembre il ragazzo intorno alle 2 aveva litigato con un coetaneo in una discoteca in località Palombaro. Quindi il 18enne, di Cerignola, era uscito dal locale ed è stato aggredito da un gruppo di ragazzi di Barletta, tra cui l'arrestato, che ha tirato fuori un coltello e l'ha piantato nell'addome del coetaneo, ferendolo. Gli aggressori sono scappati, il 118 ha soccorso il ferito, e la polizia ha presto rintracciato il responsabile, che aveva ancora maglione e scarpe sporchi di sangue e un'escoriazione sul dorso della mano destra, e stava tentando di allontanarsi dalla città insieme a un altro minorenne, estraneo ai fatti. Il 18enne al momento si trova nel carcere di Trani. Il questore di Bari ha decretato la chiusura per 15 giorni della discoteca: si indaga per cercare gli altri coinvolti.