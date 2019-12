Allarme intimidazioni a Bisceglie, il sindaco: «Qui 2 minacce su 4 in tutta la Bat»

BISCEGLIE - Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha ringraziato le forze dell’ordine e il prefetto della provincia Bat, Maurizio Valiante, dopo aver partecipato in Prefettura a Barletta al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l’attenzione mostrata «sia convocando la riunione dopo lo spiacevole atto di vandalismo perpetrato ai danni dell’auto del vicesindaco Consiglio, sia dando la disponibilità ad intensificare le misure di vigilanza».

«Come emerso nel corso del Comitato - sottolinea Angarano in una nota - in tutta la Bat nel 2018 si sono registrati 5 atti di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici mentre nel 2019, fino al 30 settembre scorso, sono stati 3, a cui si sommerà quello di qualche giorno fa. In pratica due episodi su 4 nel 2019 hanno riguardato assessori della nostra Amministrazione. Questo comunque non ci spaventa. Continueremo ad esercitare la nostra azione amministrativa senza remore - ha concludo - con trasparenza e rigore, nell’esclusivo interesse pubblico».