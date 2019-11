Si prende la rabbia dopo il morso di un cane a Zanzibar: muore 45enne andriese

Non ce l'ha fatta Sandro Prodon, morto l'altra notte dopo oltre un mese di coma per aver contratto il virus della rabbia, diretta conseguenza di un morso ricevuto da un cane, nella sua vacanza a Zanzibar, in Tanzania, dello scorso settembre.

Proprio quel viaggio in Africa, tanto desiderato e voluto assieme alla famiglia, si è rivelato fatale per il 45enne andriese. Doveva essere il meritato riposo in una meta da sogno per Sandro, dipendente di un supermarket in pieno centro, dove lavorava fin dall'adolescenza, facendosi apprezzare per la sua gentilezza, simpatia e disponibilità. Quelle caratteristiche ne qualificavano anche il carattere al di fuori dell'ambiente lavorativo.

Continua a leggere sulla nostra edicola digitale