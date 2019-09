Andria, rapina da 4mila euro in un centro scommesse: arrestato 34enne

La polizia di Andria (Bt) ha fermato ieri un 34enne pregiudicato, presunto responsabile di rapina aggravata. L'uomo secondo gli agenti ieri mattina intorno alle 10.20 è entrato in una sala scommesse di via Nenni e si è impossessato di 4mila euro minacciando il personale con un coltello a serramanico. Dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno rintracciato l'auto dell'uomo, che poco dopo è stato bloccato e portato in commissariato. Il responsabile si trova nel carcere di Trani (Bt).