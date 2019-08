A 18 anni spacciano cocaina a Bisceglie: arrestati due fidanzati

I carabinieri di Bisceglie (Bt) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne e la sua fidanzata appena 18enne, entrambi del luogo, trovati con mezzo chilo di cocaina. I militari ieri sera hanno notato il ragazzo uscire dall'abitazione di alcuni suoi amici e l'hanno bloccato per un controllo. Addosso aveva 4 grammi di cocaina divisa in dieci dosi, perciò i carabinieri hanno perquisito la casa da cui era uscito. All'interno della borsa della fidanzata c'erano 405 euro, pertanto i militari hanno perquisito anche la casa della ragazza, dove hanno trovato mezzo chilo di droga. Entrambi si trovano nel carcere di Trani.