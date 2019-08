Andria, nuovo espianto d’organi al Bonomo: donati reni e cornee

ANDRIA - Nuovo espianto la notte scorsa all’ospedale ‘Bonomo’ di Andria: sono stati prelevati gli organi di un uomo di 43 anni di Trani. Donati i reni, prelevati dall’équipe di Foggia e inviati a Bari e le cornee, prelevate dall’équipe diretta dal dottor Fabio Massari e dirette alla Banca degli occhi di Mestre. «Un ringraziamento sentito va alla famiglia del donatore che ha manifestato in maniera corale l’assenso alla donazione - dice Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bt - in un momento di profondo dolore sono stati capaci del più grande gesto di amore».

E’ il nono caso di donazione di organi ad Andria: «Nella Asl di Barletta, Andria, Trani, e questo è il dato più interessante – rimarca il dottor Giuseppe Vitobello, coordinatore dell’équipe di donazione - abbiamo un tasso di opposizione alla donazione del 25 per cento, il più basso di Puglia».

«Non ci stancheremo mai di parlare di donazione, di promuovere la cultura della donazione - continua Delle Donne - perché solo facendo informazione e comunicazione possiamo ottenere un numero più alto di consensi che si traduce in speranza di vita per i tanti pazienti in attesa di un organo vitale».

«Ringrazio come sempre - conclude il direttore generale - tutto il personale sanitario coinvolto nelle operazioni di donazione, dal direttore della Rianimazione Nicola Di Venosa, fino a tutti quelli che questa volta come tutte le volte che abbiamo un consenso alla donazione degli organi sono direttamente coinvolti e danno il loro contributo».