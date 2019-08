Barletta, ruba monete in chiesa dalla cassetta delle offerte: arrestato

BARLETTA - Un barlettano di 50 anni, Pasquale Di Bello, è stato arrestato dalla polizia a Barletta mentre rubava monetine dall’urna delle offerte della parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Per estrarre le monete l’uomo stava utilizzando una rotella metrica.

Accortosi dell’arrivo degli agenti, il 50enne è fuggito. Dopo aver scavalcato una recinzione esterna, alta circa 2 metri, ha cercato di far perdere le proprie tracce ma è stato seguito e bloccato dai poliziotti. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 30 euro, in monete, sottratte dalla cassetta delle offerte della parrocchia.

Il controllo è stato disposto dopo l’incursione con furto compiuta nei giorni scorsi nella sede della mensa della Caritas di Barletta che ha suscitato indignazione popolare.