Barletta, spacciava cocaina: finisce in cella un 36enne

Dopo alcune operazione che hanno portato all'arresto di alcuni spacciatori e le denunce di numerosi pusher minorenni, gli uomini del Commissariato di Barletta hanno eseguito un provvedimento cautelare di custodia in carcere emesso dal gip del Tribunale di Trani, nei confronti di Vito Gadaleta, 36 anni, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; l’uomo è stato rintracciato nella vicina Terlizzi.

In particolare il 22 marzo 2019 veniva sorpreso dagli Agenti del Commissariato con nr. 22 cipolline termosaldate di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il peso complessivo di circa 8 grammi. Un mese dopo, il 23 aprile, veniva trovato in possesso di altre 11 cipolline di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 4 grammi nonché la somma di denaro di euro 150 (centocinquanta), suddivise in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività illecita.

Gadaleta è stato rinchiuso nel carcere di Trani.