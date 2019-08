Barletta, pestano con ferocia sorvegliato speciale: arrestati fratelli marocchini

La polizia di Barletta (Bt) ha arrestato due fratelli marocchini, Issam e Adii Abid, di 35 e 42 anni, entrambi pregiudicati, perché si sono resi responsabili di un'aggressione ai danni di un altro pregiudicato del luogo, Sorvegliato Speciale. Il 29 luglio scorso i poliziotti erano stati allertati da alcuni residenti perché c'era un'aggressione in corso in un vicolo del centro cittadino. I poliziotti hanno trovato la vittima con il volto tumefatto e sanguinante. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza è emersa in particolare la ferocia con cui i fratelli hanno colpito il volto del malcapitato con calci e pugni. Inoltre dopo aver rubato il borsello con vari oggetti personali dell'uomo, uno dei fratelli gli aveva anche scattato una foto con il cellulare come prova dell'avvenuto pestaggio. I due arrestati sono stati portati in carcere a Trani, la vittima è stata ricoverata all'ospedale Dimiccoli di Barletta e guarirà in 25 giorni.