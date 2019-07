Andria, rapinarono un centro scommesse: arrestati in 3

ANDRIA - La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani dott. Raffaele Morelli su richiesta del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Trani dott. Giovanni Lucio Vaira, a carico di tre pregiudicati andriesi di 32, 35 e 36 anni, responsabili di una rapina avvenuta ad Andria lo scorso marzo scorso.

I tre hanno fatto irruzione in un centro scommesse in zona Comune Vecchio di Andria, a volto coperto e armati di pistola. Mentre uno dei malfattori faceva uscire tutti gli avventori, il rapinatore armato dopo aver sfondato a calci la porta del gabbiotto d’ingresso del centro scommesse, si è introdotto nel locale con un complice e minacciando il cassiere si è impossessato del denaro contenuto all’interno della cassa per un valore di circa 5mila euro. I rapinatori hanno poi ripulito l'uomo, prendendogli il portafogli e il cellulare, per poi darsi alla fuga.

I tre sono stati incastrati dalle immagini di videosorveglianza: grazie alle telecamere gli agenti sono riusciti a risalire all'identità dei malfattori e ad arrestarli, portandoli nel carcere di Trani.