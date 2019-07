Margherita di Savoia, tartaruga incastrata in una boa: salvata dal 118 in idromoto

MARGHERITA DI SAVOIA - Una piccola tartaruga rimane incastrata in una boa che segnala il limite della balneazione sicura: salvata in mare da parte dei volontari del 118 servizi idromoto. E’ successo a Margherita di Savoia.

I volontari hanno liberato la caretta-caretta e l'hanno consegnata ai responsabili del Centro Recupero Tartarughe marine del WWF di Molfetta che ha preso in consegna l'esemplare rimasto ferito alla pinna anteriore sinistra. Si tratta di una specie di circa 8 anni, probabilmente rimasta in passato imprigionata in una rete da pesca.