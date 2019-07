Discarica di Canosa, Stea: «In arrivo 4,2 mln per chiusura definitiva»

CANOSA - La Giunta della Regione Puglia ha approvato un Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e la Provincia Bat «che prevede un finanziamento complessivo di 4.210.000 euro, per la chiusura definitiva e post-operativa della discarica per rifiuti speciali non pericolosi 'Cobema Srl' di Canosa di Puglia». Lo sottolinea in una nota l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Stea, precisando che l’Accordo «è il frutto di tavoli interlocutori e di una stretta collaborazione tra le parti, per la risoluzione della procedura di infrazione comunitaria 2011-2215. L’intesa nasce, infatti, con la finalità di assicurare la messa in sicurezza ambientale del sito in un contesto di tutela e salvaguardia del territorio pugliese».

Le risorse, derivanti dal Piano Operativo «Ambiente» relativo al sottopiano «Interventi per la tutela del territorio e delle acque» di cui alla delibera CIPE n.552016 - prosegue la nota - avranno una copertura temporale fino al 31.12.2025.

Nell’accordo di programma sono stati stabiliti gli obiettivi, le azioni e gli impegni da assumere per la chiusura della discarica, un intervento individuato dal Ministero dell’Ambiente quale prioritario.