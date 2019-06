Barletta, tentano di rubare la pensione ad anziana: arrestati

Due pregiudicati baresi di 49 e 43 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Barletta per furto aggravato in concorso. I militari, la mattinata scorsa, sono giunti in uno stabile in Via Leonardo Da Vinci a seguito di una segnalazione di un cittadino che comunicava la presenza sospetta di due individui all’interno di un condominio.

I militari di pattuglia, che già si trovavano in zona, entrati nel condominio hanno subito notato la presenza di due uomini che stavano scendendo velocemente le scale.

Visto l’atteggiamento sospetto, li hanno fermati e sottoposti ad una perquisizione personale nel corso della quale li hanno trovati in possesso di 600 euro in contanti e di due telefoni cellulari. Si trattava della pensione presa dall’abitazione di un’anziana signora, che non era in casa.

I malfattori avevano messo a soqquadro l’appartamento con una serie di utensili prendere lo scasso, poi sequestrati dai Militari.

I due, su disposizione della competente A.G., sono stati portati nel carcere di Trani, in attesa di giudizio.