Trani, 32enne difende amico per strada: baby-gang gli rompe il naso

È intervenuto in soccorso di un amico e ha finito per ricevere una testata a seguito della quale ha rimediato l’infrazione delle ossa nasali e un trauma cranico. Per questi motivi ha sporto denuncia, contro ignoti, ai carabinieri. Vittima dell’episodio un 32enne, che nella notte tra sabato e domenica scorsi (ma la notizia è trapelata soltanto oggi) passeggiava in via delle Crociate, insieme con un amico e le loro rispettive fidanzate. Stavano tornando alla loro vettura proprio mentre quattro ragazzi prendevano a calci gli specchietti retrovisori di tutte le auto parcheggiate, fra cui la loro. L’amico interveniva provando ad allontanare uno dei responsabili. Uno della banda però sferrava la testata nei confronti del malcapitato: da qui la chiamata al 112. I quattro fuggivano ciascuno in direzioni diverse, ma forse immortalati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il giovane si recava prima al Pronto soccorso di Trani, poi a quello di Bisceglie, con il cui referto, l’altro ieri, ha sporto formale denuncia per lesioni personali.