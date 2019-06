Andria, 2 donne aggredite per strada: nessuno le soccorre

Hanno tentato di reagire, di difendersi, hanno gridato e chiesto aiuto ma nessuno, pur avendo sentito, ha mosso un dito per aiutare le vittime di una rapina messa a segno in pieno centro cittadino.

Due donne indifese, due amiche andriesi, di ritorno da una cena, l’altra notte (tra venerdì e sabato) sono state avvicinate, affrontate e aggredite per strada da due balordi che, con il volti coperti da passamontagna ed uno armato di coltello, si sono avvicinati alle signore pronti a tutto pur di sottrarre le loro borse ed i loro averi.

«Hanno tentato di strapparci le borse, abbiamo reagito e gridato, chiesto aiuto. Loro, i delinquenti, per nulla intimoriti, senza fiatare, ci hanno strattonate. La mia amica è riuscita a divincolarsi, io ho anche tentato di difendermi e di sottrarmi a quel bruto che, durante quegli attimi concitati, ha sferrato alcuni fendenti con il coltello che impugnava». Un episodio di violenza inaudita che, solo per un caso fortuito, non si è concluso in tragedia. Una delle due malcapitate, infatti, ha rimedito lievi ferite da taglio alla guancia e sulla mano. È stata insomma solo una questione di centimetri. La rapina dell’altra notte avrebbe potuto avere, infatti, un esito decisamente più drammatico.



Il raid, così come hanno denunciato le vittime in evidente stato di shock ai poliziotti del commissariato, è avvenuto a non molta distanza da Palazzo di città, su via Sonnino ad angolo con via XX Settembre.

Le due donne, come detto, stavano rincasando dopo aver trascorso la serata con amiche a cena. Irrisorio il bottino rapinato dai malfattori (poche decine di euro) che, dopo aver sottratto la borsa ad una delle due signore, sono fuggiti facendo perdere ogni traccia.



Intanto ieri mattina mentre le vittime sporgevano denuncia contro ignoti negli uffici del commissariato, i carabinieri hanno rinvenuto la borsetta abbandonata dai due balordi a non molta distanza dal luogo dell’aggressione e della rapina.

«Non è il dolore fisico a fare male: è l'indifferenza delle persone, dei residenti che, siamo sicure, hanno udito le nostre grida ma nessuno è intervenuto. Si sono affacciati ai balconi solo dopo che i rapinatori erano andati via e , nonostante avessero capito cosa fosse accaduto, ognuno ha pensato bene di rientrare in casa». Come se nulla fosse successo.

È l’indifferenza dei loro concittadini a indignare profondamente le due signore andriesi che, dopo aver denunciato tutto alla polizia, si sono sfogate anche sui social network raccogliendo, è pur vero, tanta solidarietà. Nelle prossime ore hanno anche intenzione di manifestare il loro disappunto contro chi, pur avendo sentito e forse anche visto, l’altra notte ha pensato bene invece di non intervenire in loro aiuto.

«Le botte e i lividi passano – concludono le due donne rapinate - ma resterà lo sfregio dell’indifferenza altrui».