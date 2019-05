Andria: molestie sessuali e foto osé a bimbo di 11 anni, arrestato 22enne

La polizia di Andria (Bt) ha arrestato un 22enne per violenza sessuale aggravata e continuata, corruzione e adescamento di minorenne, dopo che i genitori di un piccolo di 11 anni avevano sporto denuncia. Il bambino continuava a ricevere anche di notte messaggi sul suo cellulare: il 22enne gli rivolgeva esplicite richieste di incontri e atti sessuali, foto, chiamate e videochiamate con contenuti pornografici che i genitori hanno salvato. Il bambino ha raccontato di essere stato avvicinato dal giovane tre anni fa, con un pretesto, e dalle indagini è emerso che non si tratta dell'unico caso. Il 22enne si trova in carcere a Trani (Bt).