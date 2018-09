Molfetta, si entra in classe solo se vaccinati

di Isabel Romano

molfettaNuovo anno scolastico sì, ma con l’obbligo vaccinale per i nuovi alunni da zero a sei anni. È quanto deciso dal sindaco di Molfetta Tommaso Minervini con la firma di un’ordinanza rivolta ai dirigenti scolastici, ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole private non paritarie.

Una decisione che certo pone la città di Molfetta in linea con le città limitrofe che già si erano espresse il modo favorevole all’obbligo vaccinale.

Gli istituti dovranno dunque acquisire per ogni bambino la certificazione rilasciata dal Servizio di igiene pubblica della Asl attestando l’adempimento dell’obbligo vaccinale come impone la legge 119/2017.

«È importante sottolineare che le iscrizioni dei bambini sono sempre consentite. Ma per frequentare è necessario che i loro genitori presentino i certificati di avvenuta vaccinazione. D’altra parte questo è quanto prevede la legge Lorenzin», dice l’assessore ai Servizi sociali, Ottavio Balducci che, lo ricordiamo, da medico pediatra è stato sempre in prima linea per la diffusione dei vaccini e della loro utilità.

La decisione nasce dopo un intenso tavolo tecnico dei giorni scorsi, cui hanno preso parte sindaco, dirigenti scolastici, rappresentanti dell’Ufficio di igiene e dei centri vaccinali, pediatri, lo stesso assessore, con l’intento di ristabilire con chiarezza la prassi e tutelando il benessere e la salute dei bambini, soprattutto quelli affetti da forme di immunodeficienza.

«L’esigenza di emanare questa ordinanza - ha sottolineato il sindaco Minervini - deriva dalla chiarezza che tutti devono avere in termini di salute pubblica e a tutela di tutti i bambini. Per questo invito tutti i genitori a comunicare con fiducia con i propri pediatri e con l’Ufficio vaccinazioni Asl di Molfetta, molto attento e disponibile a chiarimenti».

Gli adempimenti della procedura verranno espletati con celerità dal Servizio di igiene pubblica della Asl attraverso un sistema on line che colleghi nell’immediato Asl e scuola al fine di verificare le vaccinazioni effettuate.