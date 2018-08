Bisceglie, il premier Conte e Di Maio super ospiti di Digithon

BISCEGLIE - Con la presentazione di 100 start-up torna Digithon, maratona di idee digitali in quattro giorni di eventi, incontri e dibattiti, in programma a Bisceglie dal 6 al 9 settembre. Quest’anno i 300 'inventor' che parteciperanno alla competizione incontreranno il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sabato 8 settembre. Nello stesso giorno, Massimo Giletti intervisterà il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, su 'Sviluppo e lavoro al tempo del digitale'.

'Digithon' offre l’occasione agli 'inventor' provenienti da tutta Italia di presentare la loro idea di business in cinque minuti, e poi rispondere alle domande di analisti investitori. Il primo classificato, scelto da un comitato scientifico e in base ai voti ricevuti on-line, vincerà diecimila euro messi in palio da Confindustria Bari-Bat.

Si comincia giovedì 6 settembre alle ore 19 in Largo Castello, con i saluti di Francesco Boccia e di Letizia D’Amato, rispettivamente ideatore e vicepresidente di Digithon. Fra gli ospiti della serata ci saranno l’ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, e il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio. Il giorno dopo si prosegue nelle vecchie segherie Mastrototaro, con la partenza della maratona digitale. In serata, in Largo Castello ci saranno tre incontri: con il presidente ABI, Antonio Patuelli; con il responsabile della politica economica di Google Europe, Adam Cohen, e con il cantautore Gigi D’Alessio.

La mattina di sabato, 8 settembre, dopo l’intervento di Massimo Bray, direttore generale della Treccani, riparte la maratona alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Durante la maratona il premier Conte incontrerà gli 'inventor'.

Ospite della giornata di chiusura, domenica 9 settembre, saranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, i rettori del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, e dell’Università di Bari, Antonio Uricchio, e il presidente di Confindustria Puglia, Domenico De Bartolomeo.