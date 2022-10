Brindisi all’esame Milano, in Lombardia per stupire

BRINDISI - Missione difficile, ma non impossibile. Oggi alle 16 (in tv su Eleven, Eurosport 2 e Discovery+), per la terza giornata del campionato italiano di basket Lega A, al Forum di Milano, la Happy Casa Brindisi del presidente Fernando Marino affronta i campioni d’Italia dell’Armani Exchange. Il team di coach Vitucci è reduce da una prestazione scialba, in Europe Cup, mercoledì sera, quando è stato sconfitto sul parquet del palaPentassuglia dagli ucraini del Bc Budivelnyk di Kiev, mentre la corazzata allenata da coach Messina ha assaporato la sconfitta all’overtime contro l’Alba Berlino in Eurolega.

«Due passi indietro nella prestazione di questa sera, insufficiente malgrado la reazione nel secondo tempo in cui abbiamo difeso meglio», ha detto mercoledì sera coach Vitucci, il quale ha poi rilevato: «Lo scarso approccio con poca pazienza, lucidità e determinazione ha influito sull’andamento dell’incontro. Siamo sembrati quasi disorientati e non è accettabile. Diciotto palle perse sono un’enormità contando anche il deficitario numero di assist di squadra che denotano ancora una difettosa circolazione di palla». Conclusione è stata: «Dobbiamo assolutamente migliorare in questo», ed infatti il giorno successivo ha fatto rivedere ai suoi, in televisione, la gara disputata rilevando tutto ciò che proprio non andava. E oggi? Oggi dovrebbe andare decisamente meglio (almeno si spera) con la «Stella del Sud» chiamata a disputare una gara convincente in vista del prossimo appuntamento di coppa, fissato per mercoledì in Olanda contro il Donar Groningen. «In questo tipo di gare Brindisi si esalta», fa rilevare la tifoseria adducendo le statistiche ed intanto Dixon è rimasto a Brindisi perché non ha ancora recuperato ed è affidato alle cure dello staff medico, ragione per la quale coach Vitucci dovrà nuovamente affidarsi al consueto starting five composto da Bowman, Reed, Burnell, Perkins e Etou, con Mascolo e Riismaa, Bayehe e Mezzanotte pronti a sparigliare i giochi partendo dalla panchina. Soprattutto si attende una prova di Bowman da par suo, chiamato ad esaltarsi nel ruolo di guardia quando è sul parquet assieme a Bruno Mascolo nel ruolo di play. Certo, coach Messina non ha certamente problemi di ...«personale». In ogni caso dovrà rinunciare a Tommaso Baldasso, Gigi Datome e Naz Mitrou-Long e, dicono da Milano, «toccherà a Messina escludere altri due stranieri per turnover, sinora uno è sempre stato Kyle Hines» e probabilmente sarà così anche per la gara odierna affidata alla direzione di Carmelo Paternicò, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi.

LEGA2 - Terza giornata di campionato per San Severo e Nardò, entrambe nel girone rosso. Al Palasport «Falcone e Borsellino» (ore 18, arbitri: Marco Rudellat, Gabriele Gagno e Fabio Ferretti) la squadra di coach Pilot dopo la bella prova d’esordio contro Rimini e lo scivolone di udine affronta la blasonata Fortitudo Bologna. Lunch match in terra salentina, invece, dove alle 12,30 al Pala S. Giuseppe da Copertino di Lecce il Nardò affronta il Mantova in una gara alla pari, avendo entrambe una vittoria ed una sconfitta. Arbitrano la gara: Puccini, Almerigogna, Mottola.