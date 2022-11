Svaligiato centro diurno a Bari: rubati i regali per i bambini donati dall'Unicef

BARI - Si sono intrufolati nella sede del centro diurno e hanno rubato anche i regali destinati ai bambini donati dall’Unicef. E’ accaduto a Bari, dove i ladri hanno svaligiato il centro diurno «I ragazzi di don Bosco» portando via, oltre ai regali, anche tre macchine da cucire e diverso materiale didattico. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri che stanno indagando. «L'instancabile lavoro degli operatori del centro diurno, che ogni giorno accoglie 30 bambini e bambine del quartiere Libertà, deve scontrarsi anche con problemi di questo tipo», denunciano attraverso un post su facebook i gestori del centro diurno. «Lavoriamo giornalmente con costanza con il quartiere e per il quartiere, con e per le famiglie dei nostri ragazzi per garantire l’accesso ai diritti e lottare contro ogni forma di abuso e illegalità. Speriamo che la denuncia ed il passaparola possano ricondurre sui propri passi gli autori del deprecabile gesto e consentire la riconsegna di quanto sottratto».