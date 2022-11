Prof barese al vertice della Società italiana urologi

Il prof. Pasquale Martino, full member della sezione imaging della Società Europea di Urologia e docente presso la scuola di alta formazione di ecografia dell’Università di Trieste, organizzatore e cordinatore della Società europea di Urologia di corsi pratici di ecografia uro-andrologica, è stato eletto presidente della Società italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, andrologia e nefrologia durante il 23esimo congresso nazionale della società, tenutosi a Lecce.

In tale occasione il prof. Martino ha presentato una lezione magistrale su Radiomica ed intelligenza artificiale. «Delle informazioni contenute in una immagine medica digitale - spiega il professore - l'analisi visiva riesce a estrarne solo circa il 10%. Le immagini non sono semplici immagini, in quanto sono formate dall'interazione di radiazioni o ultrasuoni con tessuti o organi, per cui riflettono varie proprietà fisiche del corpo. Se queste immagini vengono analizzate in dettaglio da potenti computer, attraverso complessi algoritmi matematici, è possibile ottenere dati quantitativi oggettivi, in grado di fornire informazioni sui sottostanti fenomeni pato-fisiologici, inaccessibili alla semplice analisi visiva».

La manipolazione dei dati richiede metodiche di intelligenza artificiale che rappresenta attualmente uno dei settori dell’informatica in più rapida crescita, con un grande potenziale e impatto sull’assistenza sanitaria.

«A tal proposito - aggiunge il docente - il Ministero per la l’innovazione tecnologica e della transizione digitale ha avviato un programma strategico «Intelligenza Artificiale 2022-2024» dove cita la salute e il benessere tra i settori prioritari e, nell’ambito delle scienze della salute, la diagnostica per immagini rappresenta sicuramente uno dei campi dove ci si aspettano grandi benefici dall’applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale».

Il prof. Martino, che ha pubblicato un “monumentale” (così definito da professori europei e statunitensi) testo atlante di Ecografia Urologica, Andrologica e Nefrologica (Scripta Manent Edizione), testo di riferimento nel settore, e che dalla versione inglese online (edita da Springer) sono stati scaricati ad oggi un totale di oltre 108mila capitoli dell’eBook su Springer link, precisa che ci «si avvia verso quello che diverrà la medicina di precisione e personalizzata dove sarà possibile, attraverso tecniche di radiomica e radiogenomica, estrarre direttamente dalle immagini, in modo non invasivo, senza bisogno di una biopsia, indicazioni sull’aggressività della malattia, sulle terapie più indicate e sulla risposta alle cure».