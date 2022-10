Bari, in vendita la «Taverna del Maltese»: l’annuncio sulle piattaforme online

BARI - I fan e i clienti della Taverna del Maltese a Bari, in via Nicolai, possono stare tranquilli. È vero che il locale è in vendita sui portali online, a 260mila euro, molto meno caro della media in città. Gli oltre 200 metri quadri, con altri 100mq di giardino, al momento sono ancora dati in affitto agli attuali gestori, e il contratto scade nel 2026. Dopo non si sa cosa succederà: il locale potrebbe chiudere o passare a un'altra proprietà. L'annuncio, comunque, è stato fatto.