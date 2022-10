Noicattaro - Torre a Mare: semaforo spento da 2 anni, sicurezza stradale a rischio

NOICATTARO - Sicurezza stradale ad alto rischio sulla strada provinciale 57 che collega Noicattaro a Torre a mare a causa della presenza di numerosi insediamenti residenziali e commerciali con incroci a raso sulla viabilità veicolare. Il neonato comitato «Noicattaro Mare On Line» ha scritto nei giorni scorsi al prefetto di Bari per «chiedere il suo intervento con riguardo alla sicurezza stradale sulla S.P. 57 nel tratto Noicattaro-Torre a Mare, all’altezza del residence “Città Giardino”».

Le criticità evidenziate riguardano l’impianto semaforico realizzato dalla Città metropolitana che risulta inattivo da agosto 2020 a seguito di un guasto. Ma soprattutto sembra che l’impasse sia determinato da un rimpallo di competenze tra l’ex provincia e il comune di Noicattaro che, secondo quanto riportato dal comitato, «non sono più riusciti ad accordarsi per stabilire la competenza e l’onere per effettuare l’intervento di ripristino del semaforo e degli altri impianti di sicurezza stradale, per come di può leggere dal riscontro del comune di Noicattaro datato 22 novembre 2020».

Dalla documentazione trasmessa dal comitato emergerebbe un annoso e articolato iter burocratico tra i due enti. In particolare, all’origine, vi sarebbe un verbale di consegna, datato 9 settembre 1999, con cui, all’epoca, il comune di Noicattaro accettava di manutenere e gestire gli impianti semaforici realizzati dall’ex provincia sulla SP 57, di cui uno in corrispondenza del residence «Città Giardino». Nel 2018, quindi, l’allora comandante della polizia locale, con propria determinazione, annullava il suddetto verbale di consegna rimettendo nelle mani della Città metropolitana la competenza della manutenzione dell’impianto semaforico in questione. Provvedimento che veniva comunicato ufficialmente all’ente provinciale. Situazione ribadita alla Città metropolitana dal comando di polizia locale nojano proprio in occasione della segnalazione dei residenti di agosto 2020. Insomma, nonostante la nutrita corrispondenza, il semaforo rimane inattivo e gli incidenti continuano a verificarsi.

«Da agosto 2020 - scrive il comitato - gli incidenti stradali presso il succitato semaforo sulla S.P. 57 sono divenuti sempre più frequenti, talvolta anche con gravi conseguenze stante la rischiosità del percorso stradale. Soluzione cercasi.