Bari, Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni alla Fiera del Levante

Si è svolta nella Sala Azzurra della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari, la conferenza stampa di presentazione di EXTERNA - Fiera Nazionale dell’arredo e degli spazi esterni che la prima volta si svolgerà presso gli spazi espositivi della Fiera del Levante dal 21 al 25 aprile prossimi.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato, Corrado Garrisi Ceo e founder Externa, Alessandro Ambrosi presidente CCIAA Bari e presidente nuova Fiera del Levante, Paolo D’Addato presidente della federazione regionale degli ordini degli architetti p.p.c., Pietro Tunno presidente della federazione distretto florovivaistico regionale, Giuseppe Fallacara docente presso di architettura presso il Politecnico di Bari, Francesco Tarantino agronomo e paesaggista e Flavio De Carlo architetto e direttore artistico e scientifico di “EXTERNA Fede per l’architettura”.

Alessandro Ambrosi presidente CCIAA Bari e presidente della nuova Fiera del Levante oltre a fare le veci del padrone di casa, ha sottolineato a chiare lettere il lavoro, l’impegno, la professionalità e la sinergia che ha portato Expo Levante ad aprire ed accogliere nei grandi spazi espositivi del più grande quartiere fieristico del Mezzogiorno d’Italia, EXTERNA - la fiera nazionale dell’arredo e degli spazi esterni e con essa le nicchie di eccellenza rappresentate da “EXTERNA Garden” e “EXTERNA Fede per l’architettura”.

Soddisfatto e felice del gran lavoro si è detto Corrado Garrisi, Ceo e Founder di EXETRNA. “Oggi per EXETERNA è un giorno importante: riprende il suo cammino dopo due anni di stop legato alla pandemia, e sbarca con le sue eccellenze nazionale ed un settore che è riconosciuto ormai come “benchmark di riferimento” all’interno della Fiera più grande ed importante del Sud Italia, per caratterizzarla e renderla ancora più appetibile a espositori e visitatori”.

Le dichiarazioni di Giuseppe Fallacara docente di architettura al Politecnico di Bari, dell’architetto Flavio De Carlo, direttori artisti e scientifici di “EXTERNA – Fede per l’Architettura” e di Paolo D’Addato presidente della federazione regionale degli ordini degli architetti p.p.c sono servite a riempire di contenuti l’importante denso programma di questa eccellenza di EXTERNA.

“EXTERNA – FEDE PER L’ARCHITETTURA è il cuore culturale di EXTERNA, Fiera Nazionale dell’Arredo degli Spazi Esterni, concentrato in un’iconica location a forma di anello di cartone interamente eco- compatibile e riutilizzabile – hanno spiegato in due momenti diversi e successivi D’Addato e Fallacara- in cui i professionisti del settore si incontrano e, tra lectio, workshop, mostre ed esposizioni di progetti e prototipi, raccontano la loro “fede” per il mondo dell’Architettura. MEET EXTERNA presenta “FEDE PER L’ARCHITETTURA” con numerosi appuntamenti a cui parteciperanno nomi illustri nazionali ed internazionali che arricchiranno gli eventi con lectio magistralis. L’intento è quello di dimostrare che, grazie alla cultura dell’architettura e del Design, è possibile indirizzare l’economia verso cambiamenti necessari e urgenti e al contempo precursori di nuove possibili rinascite economiche e finanziarie”.