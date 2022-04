Monopoli, trovato cadavere in mare: si cerca tra le liste degli scomparsi

CRONACA DI BARI - Ritrovato, al largo delle acque di Monopoli, un cadavere da un diportista. L'uomo avendo notato il corpo galleggiare, in località Pantano, ha subito allertato i militari della Guardia Costiera.

La Capitaneria di Porto ha già provveduto a riportare sulla terra ferma la salma, per procedere con l'ispezione. L'uomo non ha alcun documento, per quanto fosse vestito. Si cerca tra le liste degli scomparsi da almeno dieci giorni, in quanto secondo gli inquirenti il cadavere sarebbe in mare già da diverso tempo. Si dovrebbe trattare - secondo una prima sommaria ricostruzione - di un uomo, probabilmente un anziano. Ignote le cause del decesso.