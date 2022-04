BARI - Bari dice addio ad un altro pezzo di storia. Nella mattinata di oggi, la ruspa, si è portata via ricordi lunghi oltre 20 anni, demolendo definitivamente il Cafè Sestriere, pub storico situato in via Giuseppe Di Vittorio, nel quartiere San Pasquale di Bari, è stato demolito dalle ruspe. Al suo posto sarà eretta una nuova costruzione.

Lo storico pub nel 2019 aveva chiuso definitivamente i battenti. Ora si presuppone che costruiranno nell'ex edificio che ospitava il Sestriere cafè una serie di appartamenti con un parcheggio coperto. Punto di ritrovo preferito da tanti baresi (tra cui molti universitari), sorto in pieni anni '90, lascia così spazio a una nuova costruzione in un'area a pochi passi da largo 2 Giugno.