BARI - Dal 10 dicembre 2021 al 15 marzo 2022 nell’ambito del Piano operativo a contrasto dell’emergenza freddo e a tutela degli anziani e delle persone più fragili, il Centro diurno Area 51 del Comune di Bari, rivolto a persone senza dimora e adulti in grave difficoltà, ha erogato complessivamente 25.505 prestazioni, tra cui 14.396 pasti (box lunch) tra pranzo e cena, 3.484 accessi per docce e servizi igienici, 4.786 accessi allo sportello del Segretariato sociale, 1.031 servizi tra distribuzione indumenti e deposito bagagli, cui si aggiungono 1.808 servizi di altre tipologie.

Per quanto riguarda il Centro di accoglienza notturna Andromeda, la struttura ha accolto complessivamente 73 persone, di cui 60 uomini (20 italiani e 40 migranti) e 13 donne (6 italiane e 7 migranti), registrando 41 nuove accoglienze nello stesso intervallo di tempo. Il P.I.S. - Pronto intervento sociale ha registrato 715 segnalazioni e 435 richieste di accoglienza effettuando 108 inserimenti nei centri di accoglienza comunali, di cui 82 ad Andromeda, 12 nella Chill House e 14 in comunità per minori. Gran parte delle richieste di sostegno sono pervenute per e da persone senza dimora (562), mentre 394 hanno riguardato migranti, 81 anziani, 28 minori, 111 persone con patologie psichiatriche, 106 persone con problematiche sanitarie, 73 persone con dipendenze, 45 situazioni di sfratto/occupazione abusiva e 11 di degrado abitativo.

Nel periodo di riferimento l’Unità di strada «Care for people», impegnata sul territorio comunale in forma itinerante, ha ricevuto 792 richieste di intervento ed erogato complessivamente 1.287 prestazioni, con un totale di 145 interventi che hanno riguardato per la maggior parte uomini (132), 82 dei quali migranti.