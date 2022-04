Sparatoria al San Paolo, arrestato il responsabile: è il cugino della vittima, lite degenerata, poi i colpi

La polizia di Bari ha arrestato l'autore del tentato omicidio di ieri pomeriggio al quartiere San Paolo, dove un uomo è stato gambizzato. Ieri sera è stato tratto in arresto un uomo con precedenti penali e di polizia, cl.’84, per tentato omicidio, porto e detenzione di arma da guerra e ricettazione della stessa.

La vittima fin dalle prime ore del mattino aveva avuto un serie di diverbi con i suoi familiari a causa, probabilmente, dell’assunzione di sostanze stupefacenti, infatti solo poco prima era stata sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza. Le discussioni si erano inasprite finché l'arrestato, cugino della vittima, si è armato e lo ha sparato.

Decisivo è stato un video acquisito dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che, riprendendo la scena del crimine, ha evidenziato la violenza dell’azione delittuosa: l'arrestato, dopo un’accesa discussione con la vittima, ha estratto un'arma da guerra (risultata in precedenza rubata in un Comune della provincia di Taranto, a seguito di un furto in abitazione), mirando l’avversario, che si è fatto scudo con il corpo della moglie dell’aggressore, anche lei sua parente. La donna è riuscita a divincolarsi dopo qualche secondo, e solo allora l'uomo armato di pistola ha aperto il fuoco, sparando almeno due colpi. Il responsabile è stato arrestato in flagranza di reato, con ancora addosso l’arma del delitto, una pistola Beretta FS, cal.9x19, di quelle in uso alle Forze di Polizia.