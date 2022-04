Agguato a Bari al quartiere San Paolo: gambizzato un pregiudicato, non è in pericolo di vita

Un pregiudicato barese è stato ferito poco fa con colpi d’arma da fuoco in un agguato compiuto nel quartiere San Paolo di Bari. L’uomo, a quanto si apprende, è stato colpito alle gambe e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la Squadra mobile. Il ferimento segue l’agguato compiuto il 19 marzo scorso nello stesso quartiere, quando fu gravemente ferito un pregiudicato 23enne mentre era in auto con la fidanzata 15enne, anche lei ferita ad un piede da un proiettile.