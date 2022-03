Noicattaro, la protesta di Fdi: «Spreco di denaro pubblico, qui Rsa fantasma»

BARI - Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia oggi ha protestato a Noicattaro davanti al presidio sanitario per denunciare «l'ennesimo spreco di denaro pubblico nella sanità pugliese». «Anche stavolta - dicono i consiglieri - siamo davanti ad una struttura che, nei fatti, è una cattedrale nel deserto nel pieno stile Emiliano: una struttura inutilizzata, allestita da anni, ammobiliata, destinata ad essere una Rsa ma di fatto ferma. Si tengano presenti le date e gli anni spesi ad oggi inutilmente ed infruttuosamente: la domanda di accreditamento della struttura Rsa risale al lontano 2017 e la richiesta di verifica dei requisiti di accreditamento viene inoltrata all’Asl Bat, deputata per legge alla verifica dei requisiti, in data 20 settembre 2017. Il parere definitivo viene rilasciato dall’Asl Bat in data 28 luglio 2021. Ad oggi la struttura destinata a Rsa benché pronta e ammobiliata è inattiva, simbolo di sperpero di denaro pubblico e di mancata assistenza». «La Puglia - aggiungono - entro il 2026 realizzerà 25 ospedali di comunità e circa 100 case di comunità oltre all’assistenza domiciliare».